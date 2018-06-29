На фан-фесте в Казани Зульфия Авзалова исполнит песни своей матери

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Зульфия Авзалова (Нигмедзянова) исполнит 11 июля на Фестивале болельщиков в Казани песни своей матери, известной татарской певицы Альфии Авзаловой, ушедшей из жизни в прошлом году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил продюсер фестиваля Валерий Коротков.
На музыкальном мероприятии, посвященном памяти Альфии Авзаловой, Зульфия Авзалова (Нигмедзянова) выступит совместно с народной артисткой Татарстана Венерой Ганеевой, Ильнаром Мирановым, Ранилем Нуриевым и Зариной Вильдановой.
Предполагалось, что 11 июля на фан-фесте песни народной артистки Татарской АССР исполнят американские артисты. Как рассказала Зульфия Авзалова, ансамбль из штата Монтана не сможет посетить Казань, так как артисты не успели оформить российскую визу.
«Так как мы понимаем, что это международный формат, мы решили исполнить татарские народные песни, такие как „Тала-Тала“, „Жомга“, „Яшьлегем тугае“, „Ашхабад“. Наше выступление мы закончим песней „Юл жыры“, один из куплетов которой будет исполнен на английском языке», — отметила Зульфия Авзалова.
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