ДТП произошло сегодня днем в Лениногорском районе республики на подъеме в населенный пункт Старое Шугурово.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Татарстане у молоковоза с ребенком в кабине отказали тормоза ,сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о вылетевшем с дороги в кювет молоковозе «КАМАЗ» в Лениногорском районе республики возле населенного пункта Старое Шугурово пришло сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

На горе у большегруза отказали тормоза. 35-летний водитель молоковоза не сумел удержать многотонный автомобиль на дороге и «КАМАЗ» вылетел в кювет и перевернулся.

В кабине грузовика находился 13-летний сын водителя. Мальчик с диагнозом перелом предплечья был госпитализирован в ЦРБ Набережных Челнов.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ОП «Шугурово» отключили аккумулятор разбитого грузовика и смыли с земли разлитое топливо.