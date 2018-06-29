Равиль Кузюров вручил дипломы выпускникам Лубянского лесотехнического колледжа

Выпускников пригласили на вакантные должности в ГКУ «Бугульминское лесничество».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров торжественно вручил дипломы выпускникам Лубянского лесотехнического колледжа, сообщает пресс-служба ведомства.

В колледже готовят профессионалов, которые знают лес, владеют техникой и свободно ориентируются в вопросах использования лесных ресурсов, отметил министр. Он пожелал выпускникам успехов в трудовой деятельности и истории развития лесного хозяйства России.

После торжественного вручения глава Минлесхоза на встрече с выпускниками рассказал о структуре управления лесным хозяйством Татарстана, перспективах развития отрасли и поддержке молодых специалистов. Выпускников пригласили на вакантные должности в ГКУ «Бугульминское лесничество».