Равиль Кузюров вручил дипломы выпускникам Лубянского лесотехнического колледжа

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Фото: minleshoz.tatarstan.ru
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров торжественно вручил дипломы выпускникам Лубянского лесотехнического колледжа, сообщает пресс-служба ведомства.
В колледже готовят профессионалов, которые знают лес, владеют техникой и свободно ориентируются в вопросах использования лесных ресурсов, отметил министр. Он пожелал выпускникам успехов в трудовой деятельности и истории развития лесного хозяйства России.
После торжественного вручения глава Минлесхоза на встрече с выпускниками рассказал о структуре управления лесным хозяйством Татарстана, перспективах развития отрасли и поддержке молодых специалистов. Выпускников пригласили на вакантные должности в ГКУ «Бугульминское лесничество».
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