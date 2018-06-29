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Татар-информ

29 июня 2018, 19:02

Общество

«Карта инициатив» объявила голосование за лучший Сабантуй в районах Татарстана

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Победитель второго тура (Лиги батыров) получает Кубок губадии – «Губадия Сup» и неофициальное звание чемпиона Татарстана по проведению Сабантуя.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Онлайн-площадка «Карта инициатив» объявила голосование за лучший Сабантуй в районах Татарстана в 2018 году, сообщает АО «Татмедиа».

Голосование будет осуществляться в два тура. 43 района Татарстана будут поделены на шесть групп (в пяти группах – семь районов, в шестой группе – восемь районов). Первый этап голосования будет проводиться параллельно по этим шести группам в социальной сети «ВКонтакте» и продлится с 25 июня по 11 июля.

Победители каждой из групп выходят в финал. Итоговое голосование – Лига батыров – будет проведено на сайте «Карта инициатив» с 16 июля по 27 июля.

Победитель второго тура (Лиги батыров) получает Кубок губадии – «Губадия Сup» и неофициальное звание чемпиона Татарстана по проведению Сабантуя.

Район, занявший второе место, получает «Камыр-Батыр Trophy». Район, оказавшийся третьим, получает награду «Очпочмак Shield».

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