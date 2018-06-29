Бесплатные поезда перевезли более 213,5 тыс. болельщиков ЧМ-2018

За время чемпионата дополнительные поезда совершат 734 рейса по 31 маршруту между городами-организаторами.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). С 12 июня отправлено 487 дополнительных бесплатных поездов для болельщиков ЧМ-2018. Они перевезли более 213,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба РЖД.

Перевозки болельщиков дополнительными поездами по 31 маршруту между 11 городами-организаторами чемпионата мира по футболу открылись с 12 июня.

В настоящее время начинаются перевозки болельщиков к матчам плей-офф в Казань, Сочи, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Самару. 29 июня в рейс отправились 26 поездов, которые перевезли более 14 тыс. болельщиков из Москвы, Саранска, Калининграда, Самары, Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону.

На период проведения чемпионата для бесплатной перевозки зрителей спортивных матчей задействовано около 80 составов комфортабельных поездов. Дополнительные поезда совершат 734 рейса.