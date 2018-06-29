В Нижнекамске незаконно возвели мост через реку Омшанку

Сооружение препятствует проходу по реке маломерных судов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске неподалеку от Соболековской трассы незаконно возвели мост через реку Омшанку. Об этом сообщает «Нефтехиммедиа».

Сооружение препятствует проходу по реке маломерных судов. При этом построено оно без разрешения на предоставление в пользование водного объекта, которое может предоставить Минэкологии РТ.

Старший специалист Закамского территориального ведомства Татьяна Мухина заверила, что в рамках административного расследования нарушитель будет найден и привлечен к ответственности.