Команды «Зеленодольск» и СОШ № 179 стали лучшими среди юных футболистов РТ

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 28 июня в Казани состоялись соревнования этапа всероссийского турнира по детскому и юношескому футболу «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola» в средней и старшей возрастных группах, сообщает пресс-служба Coca-Cola.
Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск». Команда СОШ № 179 стала лучшей в старшей возрастной группе. Представители этих команд отправятся в Ростов-на-Дону и Волгоград на всероссийский финал турнира. Всего в областном турнире приняли участие 12 команд.
В Ростове-на-Дону и Волгограде игроки «Зеленодольск» и СОШ № 179 сразятся с лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны за главный приз, который пока держится втайне.
Второй этап всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу стартовал в марте, в них приняли участие команды из более 200 школ региона.
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Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск», команда СОШ №179 стала лучшей в старшей группе.
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