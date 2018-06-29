Команды «Зеленодольск» и СОШ № 179 стали лучшими среди юных футболистов РТ

Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск», команда СОШ №179 стала лучшей в старшей группе.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 28 июня в Казани состоялись соревнования этапа всероссийского турнира по детскому и юношескому футболу «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola» в средней и старшей возрастных группах, сообщает пресс-служба Coca-Cola.



Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск». Команда СОШ № 179 стала лучшей в старшей возрастной группе. Представители этих команд отправятся в Ростов-на-Дону и Волгоград на всероссийский финал турнира. Всего в областном турнире приняли участие 12 команд.



В Ростове-на-Дону и Волгограде игроки «Зеленодольск» и СОШ № 179 сразятся с лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны за главный приз, который пока держится втайне.



Второй этап всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу стартовал в марте, в них приняли участие команды из более 200 школ региона.



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