Казань стала одним из лидеров по количеству выпускников Московской школы управления Сколково

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В настоящее время столица Татарстана занимает лидирующую позицию среди всех российских регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству выпускников Московской школы управления Сколково. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.
За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.
Самыми востребованными среди выпускников из Казани программами являются Практикум для директоров — программа бизнес-школы, которая направлена на создание авторской модели развития и роста бизнеса, и Executive MBA — дипломная программа международного стандарта. Эту образовательную программу с успехом окончили 33 процента студентов из РТ, а Практикум — 58 процентов.
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