Главное
Чемезов: Мы обменяем чуть менее 3 процентов акций КАМАЗа на 3 радиоэлектронных завода в Татарстане

Татар-информ

29 июня 2018, 22:12

Общество

Казань стала одним из лидеров по количеству выпускников Московской школы управления Сколково

Рекомендуем

За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В настоящее время столица Татарстана занимает лидирующую позицию среди всех российских регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству выпускников Московской школы управления Сколково. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения. 

За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов. 

Самыми востребованными среди выпускников из Казани программами являются Практикум для директоров — программа бизнес-школы, которая направлена на создание авторской модели развития и роста бизнеса, и Executive MBA — дипломная программа международного стандарта. Эту образовательную программу с успехом окончили 33 процента студентов из РТ, а Практикум — 58 процентов.

Следующая новость

В Москве прошло шествие в честь «Дня мертвых»
Новости дня
22:58
В Москве прошло шествие в честь «Дня мертвых»
22:54
Команды «Зеленодольск» и СОШ № 179 стали лучшими среди юных футболистов РТ

Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск», команда СОШ №179 стала лучшей в старшей группе.

22:40
Тетюшский студент нашел и вернул владельцу кошелек с солидной суммой денег

Степан Тихонов отказался от вознаграждения.

22:26
Бесплатные поезда перевезли более 213,5 тыс. болельщиков ЧМ-2018
22:12
Казань стала одним из лидеров по количеству выпускников Московской школы управления Сколково

За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.

21:58
Учитель на Урале получила выговор за грамоты с украинским флагом
21:44
В Альметьевске состоялась велоэстафета ветеранов

Дистанция велоэстафеты составила два километра.

21:30
Минниханов осмотрел экспозицию гоночных машин «КАМАЗ-Мастер»

Руководитель команды Владимир Чагин поделился, что есть идея создать музей, который будет посвящён становлению «КАМАЗ-Мастер».

21:16
Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску «Газпрома»

По вопросу контрактов с «Нафтогазом» трехсторонние переговоры не проводились, отметил Миллер.

21:02
В Казань съедутся представители Международной федерации одежды

International Apparel Federation – Международная федерация одежды, которая объединяет индустрию моды и одежды, включая известные бренды.

20:48
Школьники из Татарстана заняли второе место на всероссийском слете экологов

Команда из республики прошла в следующий этап соревнований, который состоится в Беларуси.

20:34
Бизнесмены из Южной Кореи заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном

Делегация бизнес-миссии Южной Кореи посетила Агентство инвестиционного развития РТ.

20:20
Главный тренер сборной Аргентины: «В матче с Францией мы не сможем принять поражение»

Хорхе Сампаоли подчеркнул, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины будет очень мотивирована.

20:12
Татарстанка Зиля Батыршина побила два рекорда на юниорском Кубке мира по стендовой стрельбе

В составе российской сборной спортсменка завоевала золотую медаль в командном ските.

20:04
Сампаоли назвал Месси гением перед матчем чемпионата мира против Франции

По словам главного тренера сборной Аргентины, его нападающий является лучшим футболистом Вселенной.

19:56
Сампаоли – об обсуждении замены с Месси: «Это наше личное дело»

Тренер объяснил, что передавал Месси тактические указания по ходу матча.

19:54
Эвер Банега: «В матче против Франции мы должны передавать мяч Месси в нужный момент»

Полузащитник сборной Аргентины отметил, что в последнем матче на чемпионате мира лидер команды почувствовал уверенность.

19:52
«Приехали только ради Месси!»: фанаты со слезами на глазах встретили легенду футбола в Казани

Сборная Аргентины заселилась в казанский отель под крики нескольких сотен поклонников со всего мира.

19:46
«Рубин» предложил сборной Франции услуги по нейтрализации Месси

«Барселона» дважды играла с «Рубином» в столице Татарстана.

19:37
На тлеющий полигон ТБО в Лениногорском районе высыпали полторы тысячи кубометров земли

Площадь тлеющих отходов с 2000 кв. метров уменьшилась до 350 кв. метров.

19:30
В Камских Полянах построят экопарк с водоемом и спортивными объектами

На строительство планируется выделить 10 млн рублей в текущем году.

19:20
Артисты из США и Бангладеш заявились на участие в фестивале-конкурсе имени Альфии Авзаловой

Зарубежные ансамбли исполнят песни на татарском языке из репертуара известной певицы.

19:16
В РТ из-за ремонта закроется для движения участок автодороги Азнакаево – Дусюмово

Участок автодороги от 28,2 км до 32,4 км будет закрыт почти на три месяца.

19:16
В Татарстане оформлено более 14 млн ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий»
19:02
«Карта инициатив» объявила голосование за лучший Сабантуй в районах Татарстана

Победитель второго тура (Лиги батыров) получает Кубок губадии – «Губадия Сup» и неофициальное звание чемпиона Татарстана по проведению Сабантуя.

События

29 июняМесси-мания в Казани: столица Татарстана в ожидании звездного форварда сборной Аргентины

29 июня29 июня – 1 июля: День молодежи, кинопоказы open-air и футбооол

29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?

28 июняТуристический праздник: продолжение следует

28 июняТранспорт будущего в Казани: сотни гостей ЧМ-2018 прокатились на беспилотнике «КАМАЗа»

28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды