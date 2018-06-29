Казань стала одним из лидеров по количеству выпускников Московской школы управления Сколково

За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В настоящее время столица Татарстана занимает лидирующую позицию среди всех российских регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству выпускников Московской школы управления Сколково. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.

Самыми востребованными среди выпускников из Казани программами являются Практикум для директоров — программа бизнес-школы, которая направлена на создание авторской модели развития и роста бизнеса, и Executive MBA — дипломная программа международного стандарта. Эту образовательную программу с успехом окончили 33 процента студентов из РТ, а Практикум — 58 процентов.