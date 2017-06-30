Рустам Минниханов и Сергей Когогин рассказали, за кого болеют на ЧМ-2018

Президент РТ сообщил, что собирается оставаться преданным болельщиком сборной России до конца.

(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На пресс-конференции, прошедшей после годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», журналисты поинтересовались, за кого болеют на чемпионате мира по футболу Президент РТ Рустам Минниханов и генеральный директор камского автогиганта с.

«За матчами с участием каких команд вы следите с особым волнением? За кого болеете, кроме, конечно, сборной России?» — попытались выяснить журналисты. Рустам Минниханов ответил быстро: «Вы правильно говорите — кроме сборной России, за кого мы можем болеть? Пока все идет неплохо. Наши футболисты выполнили поставленную на данном этапе перед ними задачу. Будем их поддерживать до конца!»

«Поскольку все основные партнеры ПАО „КАМАЗ“ располагаются в Германии, я искренне болел за немцев, – признался Когогин. – А оно, видите, как получилось...»