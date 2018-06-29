В Казань съедутся представители Международной федерации одежды

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Генеральный секретарь Международной федерации одежды Маттейс Криети рассматривает Казань в качестве площадки для проведения конференции, сообщает Министерство промышленности и торговли.
С этой целью Маттейс Криети посетил столицу Татарстана с 26 по 29 июня. В рамках визита глава федерации провел ряд встреч с представителями отрасли легкой промышленности РТ. Криети посетил фабрику «Мелита», крупные торговые центры Казани, дом моды именитого дизайнера Кати Борисовой. На выставочных площадях Казанского Ипподрома Маттейсу Криети была представлена экспозиция изделий молодых дизайнеров – выпускников КФУ и КНИТУ.
International Apparel Federation – Международная федерация одежды, которая объединяет индустрию моды и одежды, включая известные бренды, торговые сети, научные институты, производителей и ассоциации легкой промышленности стран со всего мира. В федерацию входят более 150 тысяч предприятий легкой промышленности.
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