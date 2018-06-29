Автор паблик-арта с Месси в Казани объяснил разницу в размере с соседним граффити Роналду

Два футбольных персонажа практически пропорциональны, отметил художник Дмитрий Кудинов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Автор нового казанского паблик-арта с футболистом Лионелем Месси – художник Дмитрий Кудинов объяснил, почему размер соседнего граффити с изображением футболиста Криштиану Роналдо больше.

«У Роналду больше фон, больше торса. Есть очень важный момент — человеческие уши не растут. Если вы посмотрите по пропорциям Роналду и Месси, то они идентичны. Мы взяли этот параметр за начальную точку. Поэтому Месси не меньше. Это еще не законченная работа, будет меньше фона да, но сами персонажи достаточно пропорциональны», — отметил художник.

По его словам, новый казанский паблик-арт был реализован практически скорее в привычном режиме, чем в авральном. «У нас поставлены сроки. Мы рисовали до трех ночи, и в пять мы вышли снова, то есть нам осталось два часа для сна», — рассказал он.

Помимо Кудинова над граффити работают казанец Дмитрий Чалов из творческого объединения «Супернова», а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что сборной Аргентины придется жить в гостинице «Рамада», окна которой выходят на граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду, который является извечным соперником лидера аргентинской сборной.