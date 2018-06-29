СМИ: Трамп хочет вывести США из ВТО

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент США хочет вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО), о чем неоднократно заявлял сотрудникам Белого дома. Об этом сообщает RT со ссылкой на Axios.
«Он [угрожал выйти из организации] 100 раз. Это бы плохо повлияло на нашу страну», — рассказали источники издания.
По мнению Трампа, ВТО была разработана другими странами мира для разрушения США, отмечают источники.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США вышли из Совета ООН по правам человека.
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