Уго Льорис: «Нынешняя сборная Франции способна на многое»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Франции Уго Льорис перед матчем 1/8 финала чемпионата мира в Казани заявил, что его команда способна на многое.
Французы один раз в истории выигрывали чемпионат мира — это произошло в 1998 году. «Нынешняя сборная Франции способна на многое. Перед турниром много говорили об обороне, о ее надежности. Если мы хотим добиться результата, защита должны быть на уровне предыдущих сборных нашей страны. Мы готовы к матчу против Аргентины. Нужно сделать все для того, чтобы продолжить это путешествие. В плей-офф все начинается заново, здесь каждый пас или удар может стать последним. Это даст нам дополнительные силы, мобилизует. В матче против Аргентины нам понадобятся сплоченность и дух команды», — отметил Льорис.
Также голкипер отметил главных звезд атаки сборной Франции — Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. «Внимание к ним понятно. Антуан провел выдающийся чемпионат Европы два года назад. Он хотел также успешно с точки зрения статистики выступить на чемпионате мира. В России он начал скромно, но немало сделал для команды. Он сконцентрирован на победе, это очень важно. У Мбаппе большой потенциал — скорость, взрывная игра. Думаю, что завтра у него будет больше пространства», — добавил вратарь.
Сборная Франции сыграет против команды Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира в Казани. Матч пройдёт 30 июня на «Казань-Арене» и начнётся в 17.00 по московскому времени.
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