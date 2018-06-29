Люди погибают в этом году даже в тех водоемах, где давно никто не тонул.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С начала купального сезона в Татарстане утонули трое детей.

В водоемах республики утонули на 16 человек больше, чем за такой же период прошлого года, об этом сегодня на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ рассказал первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

«В целом с начала купального сезона на водных объектах погибли 22 человека, в том числе трое детей. Это на 16 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Практически ежедневного гибнут два-три человека. Несмотря на проводимую профилактическую работу, положительного результата по предотвращению гибели людей на воде мы не достигли и становимся заложниками ситуации. Складывается впечатление, что мы не можем справиться», – рассказал Рустам Нигматуллин.

По словам Нигматуллина, даже в Азнакаево и Апастово, где за последние три года не происходило трагических случаев на водоемах, в эти дни погибли по одному человеку.