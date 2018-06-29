Футболист сборной Франции Эрнандес не сыграет в Казани против Аргентины

Фланговый защитник пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира из-за травмы.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник сборной Франции Люка Эрнандес не сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Аргентины в Казани. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

Эрнандес получил повреждение по ходу группового этапа турнира. «У него все хорошо, он восстанавливается, но завтра он не сможет сыграть», — прокомментировал состояние футболиста Дешам.

На чемпионате мира Эрнандес выходил на поле во всех трех матчах группового этапа, однако не отметился результативными действиями. Сборная Франции сыграет против команды Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира в Казани. Матч пройдёт 30 июня на «Казань-Арене» и начнётся в 17.00 по московскому времени.