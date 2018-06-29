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Алексей Анисимов

29 июня 2018, 17:00

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Дидье Дешам: «В матче против сборной Аргентины Гризманн нужен нам в наилучшей форме»

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Фото: Ильнар Тухбатов

Главный тренер сборной Франции прокомментировал подготовку своей команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира в Казани.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сборной Аргентины в Казани заявил, что его команда нуждается в наилучшей игре своего лидера Антуана Гризманна.

Групповой этап чемпионата мира Гризманн провел не очень удачно — в трех матчах лидер атак сборной Франции забил всего один мяч с пенальти. «Гризманн? В матче против Аргентины он нужен нам в своём наилучшем состоянии. Сейчас он делает все для этого. Самое важное для нас — это выступление завтра, в матче 1/8 финала чемпионата мира. Я не думаю о том, сколько матчей я провел в качестве главного тренера. Каждая игра важна. В группе матч против команды Перу был для нас самым успешным. Да, пока наша игра не идеальна, но у нас 14 игроков никогда не участвовали в чемпионате мира. Сейчас мы начинаем все с нуля, это новый этап. Не переживаю о том, что на нас будут давить болельщики. В конце концов, немногие мои игроки понимают по-испански. Но это часть футбола, это совершенно нормально», — заявил Дешам.

Сборная Франции сыграет против команды Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира в Казани. Матч пройдёт 30 июня на «Казань-Арене» и начнётся в 17.00 по московскому времени.

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