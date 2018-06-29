Волонтеры «Том Сойер Феста» начинают ремонт первого дома в Старо-Татарской слободе Казани

Торжественная церемония старта работ во дворе дома на Тукая, 33 пройдет с участием музыкантов и представителей власти.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Волонтерское движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» впервые возьмется за ремонт домов в Старо-Татарской слободе. 2 июля активисты начнут работы на фасадах построек по следующим адресам: ул. Сары Садыковой, д. 14, ул. Тукая, д. 33 и ул. Фатиха Карима, д. 11.

Как подчеркивают сами энтузиасты, благодаря этим объектам волонтерский фестиваль, который проводится в Казани уже третье лето, охватит весь исторический центр города.

Кроме привычной для томсойеровцев работы по обновлению фасадов на этот раз в доме Беркутова (ул. Фатиха Карима, д. 11) планируется восстановить резной карниз. Для этих целей открыт сбор средств.

В ближайшее воскресенье, 1 июля, во дворе дома на улице Тукая, 33 в 16 часов при участии представителей власти будет дан официальный старт новому этапу «Том Сойер Феста». Торжественную обстановку и настроение будут создавать группы «МанушМануш» и Abadeli, а также Радиф Кашапов. Кроме того, энтузиасты проведут дискуссию-рефлексию, чтобы обозначить живые исторические места слободы и новые точки роста, подискутировать о проблемах территории. Поддержку волонтерскому движению в Старо-Татарской слободе оказывают префектура «Старый город» и Всемирный форум татарской молодежи.

Всего в этом году активисты планируют привести в порядок фасады семи домов. Помимо трех в Старо-Татарской слободе, это еще дома на Калинина, 4, Достоевского, 12, Щапова, 19 – 21 и Волкова, 14.

Работы по обновлению фасада последнего уже практически завершены. В ближайшее время работы начнутся также на Достоевского, 12. А 26 июня на Кремлевской набережной открылась передвижная фотовыставка «Как любить город не только на словах», где представлены «портреты» домов, обновленных томсойеровцами летом 2016 и 2017 годов (всего семь зданий).