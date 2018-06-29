Дешам о VAR: «Сомневаться не нужно, это уже реальность»

Главный тренер сборной Франции по футболу рассказал, как относится к системе видеопомощи арбитрам.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сборной Аргентины заявил, что сомневаться в правильности введение VAR (система видеопомощи арбитрам — прим. Т-и) бессмысленно.

В первом матче сборной Франции на чемпионате мира впервые был назначен пенальти после использования VAR. «Сейчас сомневаться не нужно, VAR — это уже реальность. Другое дело, что даже при помощи видео не всегда удаётся достичь консенсуса в вопросах интерпретации того или иного игрового момента», — отметил Дешам.

Система видеопомощи арбитрам (англ. — video assistant referee) впервые используется на чемпионате мира в России. Ранее VAR тестировали на российском Кубке конфедераций, а также в ряде национальных турниров и международных контрольных матчей.