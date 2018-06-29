Главный тренер сборной Франции рассказал, как нейтрализовать Месси

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Французским футболистам в матче 1/8 финала чемпионата мира нужно ограничить влияние Лионеля Месси на игру сборной Аргентины. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Важнейшей чертой Месси Дешам назвал непредсказуемость на поле. «У него за плечами больше сотни матчей за сборную и десятки голов. Мы должны его нейтрализовать, поскольку он одним небольшим усилием способен решить исход игры. Нужно ограничить его влияние на игру аргентинской сборной. Месси — это Месси, он очень непредсказуем. Это одно из его главных качеств», — подчеркнул наставник.
При этом Дешам не назвал преимуществом своей команды то, что основные защитники сборной Франции выступают в испанской лиге и регулярно встречаются с Месси на поле. «Это не значит, что мы сможем обезопасить наши ворота от него. Для моих игроков это плюс — значит, они смогут читать некоторые ситуации с участием Месси. Но не скажу, что это будет для нас преимуществом», — добавил тренер.
Сборная Франции сыграет против команды Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира в Казани. Матч пройдёт 30 июня на «Казань-Арене» и начнётся в 17.00 по московскому времени.
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