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Фото: Прокуратура РТ
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Глава прокуратуры РТ поздравил с 90-летием экс-прокурора четырех районов ТАССР, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокурор РТ Илдус Нафиков в рамках рабочего визита в Арский район посетил дом ветерана прокуратуры Мубарака Ашрапова. Глава надзорного ведомства поздравил экс-прокурора с 90-летием и вручил ему медаль «За доблестный труд».
Более 37 лет Мубарак Ашрапов посвятил службе в прокуратуре. Свой трудовой путь он начала в 1951 году в должности народного следователя прокуратуры Балтасинского района. Спустя три года Ашрапов возглавил прокуратуру Кзыл-Юльского района республики. Он также возглавлял прокуратуры Тюлячинского, Сабинского, Арского районов ТАССР.
За многолетнюю безупречную службу Мубарак Ашрапов был удостоен звания «Заслуженный юрист РФ», а также награжден ведомственными наградами: знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко и двумя Почетными грамотами Генерального прокурора СССР и ЦК профсоюзов.
Прокурор РТ пожелал ветерану долгих лет, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. «Пусть жизнь будет наполнена светлой радостью, улыбками близких и дорогих людей!» – сказал прокурор республики.
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