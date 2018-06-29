Аргентинцы во главе с Лионелем Месси сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира в столице Татарстана.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Аргентины по футболу прилетела в Казань. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в Instagram.

Самолёт с аргентинцами на борту приземлился в Казани 29 июня около 16.30 по местному времени.

В столице Татарстана Месси и компания проведут матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции, который пройдет 30 июня. Специально к приезду одного из лучших игроков современности в Казани подготовили граффити с изображением Месси.