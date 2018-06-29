Рустам Минниханов: Закамская агломерация должна иметь достойную социальную инфраструктуру

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Фото: president.tatarstan.ru
(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялось совещание, посвященное подготовке к празднованию 50-летия КАМАЗа. На пресс-конференции после его завершения Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Закамская агломерация должна иметь достойную социальную инфраструктуру.
Обсуждение прошло при закрытых дверях. Помимо лидера республики в нем участвовали глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
На вопрос журналиста о том, какие преобразования ждут КАМАЗ и Набережные Челны по случаю предстоящей круглой даты, Президент РТ сказал: «Руководство автогиганта и города подготовило свои предложения по этому поводу. Они довольно серьезные, требуют привлечения федеральных и республиканских средств. Предложения находятся на стадии обсуждения. В каком объеме мероприятия осуществятся – будем решать. Закамский регион мы рассматриваем как точку роста экономики республики. Естественно, он должен иметь достойную социальную и транспортную инфраструктуру».
Сергей Когогин пояснил, что по случаю юбилея внутри компании уже идут социальные преобразования, направленные на повышение уровня комфорта для работающих на предприятии людей. Например, ведется ремонт заводских столовых.
«Но я считаю, что юбилей КАМАЗа — это не внутрикорпоративное торжество, а историческое событие, к которому причастны все жители Набережных Челнов и Закамья. Поэтому социальные преобразования, приуроченные к юбилею, должны носить масштабный и даже стратегический характер. Мы с Наилем Гамбаровичем [Магдеевым] подготовили комплексную программу по обновлению транспортной и социальной инфраструктуры. Там речь идет о миллиардных вливаниях. Не буду раскрывать конкретику. Позже о ней расскажет глава Челнов», – сказал гендиректор автогиганта.
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