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Чемезов: Мы обменяем чуть менее 3 процентов акций КАМАЗа на 3 радиоэлектронных завода в Татарстане

Татар-информ

29 июня 2018, 16:50

Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов: Закамская агломерация должна иметь достойную социальную инфраструктуру

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Фото: president.tatarstan.ru

В Набережных Челнах состоялось совещание, посвященное подготовке к празднованию 50-летия КАМАЗа.

(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялось совещание, посвященное подготовке к празднованию 50-летия КАМАЗа. На пресс-конференции после его завершения Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Закамская агломерация должна иметь достойную социальную инфраструктуру.

Обсуждение прошло при закрытых дверях. Помимо лидера республики в нем участвовали глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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На вопрос журналиста о том, какие преобразования ждут КАМАЗ и Набережные Челны по случаю предстоящей круглой даты, Президент РТ сказал: «Руководство автогиганта и города подготовило свои предложения по этому поводу. Они довольно серьезные, требуют привлечения федеральных и республиканских средств. Предложения находятся на стадии обсуждения. В каком объеме мероприятия осуществятся – будем решать. Закамский регион мы рассматриваем как точку роста экономики республики. Естественно, он должен иметь достойную социальную и транспортную инфраструктуру».

Сергей Когогин пояснил, что по случаю юбилея внутри компании уже идут социальные преобразования, направленные на повышение уровня комфорта для работающих на предприятии людей. Например, ведется ремонт заводских столовых.

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«Но я считаю, что юбилей КАМАЗа — это не внутрикорпоративное торжество, а историческое событие, к которому причастны все жители Набережных Челнов и Закамья. Поэтому социальные преобразования, приуроченные к юбилею, должны носить масштабный и даже стратегический характер. Мы с Наилем Гамбаровичем [Магдеевым] подготовили комплексную программу по обновлению транспортной и социальной инфраструктуры. Там речь идет о миллиардных вливаниях. Не буду раскрывать конкретику. Позже о ней расскажет глава Челнов», – сказал гендиректор автогиганта.

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