Группа «Арсенал» на фан-фесте в Казани исполнит татарскую песню «Ай, былбылым»

Вокалист группы Марк Юсим 10 июля выступит с репертуаром Эда Ширана и Джастина Тимберлейка.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Группа Арсенал исполнит татарскую песню «Ай, былбылым» 10 июля на Фестивале болельщиков в Казани. Об этом сообщила сопродюсер фестиваля Инна Городецкая на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018.

«10 июля наш город посетит легенда — это Алексей Козлов и группа „Арсенал“, которого знают и любят не первое десятилетие», — отметила Городецкая.

Огромная армия поклонников ждет выступления этой группы, потому что Козлов является легендой Советского Союза и рок-музыки, добавил продюсер музыкального мероприятия Валерий Коротков.

«Из уважения к Казани и Республике Татарстан Козлов приезжает вместе со своей группой. С Казанью Козлова связывает и личная любовь — его жена является дочерью великого татарского писателя Абдурахмана Абсалямова», — рассказала сопродюсер проекта.

Группа «Арсенал» приготовила для Фестиваля в Казани специальную музыкальную программу. Так, группа впервые в своей практике исполнит татарские песни, одной из них станет песня «Ай, былбылым» (Ах, мой соловей). Молодой вокалист группы Марк Юсим выступит с репертуаром Эда Ширана и Джастина Тимберлейка.