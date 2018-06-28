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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Погибший в аварии в Пестречинском районе Татарстана оказался сыном экс-главы Ижевска, сообщает РИА Новости.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельная авария произошла накануне днем на 879-м км трассы М7 «волга», недалеко от села Отар-Дубровка.
По предварительным данным, автомобиль «Ниссан» под управлением 32-летнего сына экс-главы Ижевска выехал на полосу встречного движения и на полном ходу столкнулся с фурой «Ивеко».
В результате аварии водитель и пожилая пассажирка кроссовера, которая сидела на переднем сиденье авто, погибли на месте. Еще трое человек, в том числе маленький ребенок, были госпитализированы.
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