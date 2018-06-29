Украинские националисты «присвоили» Дальний Восток и Брянскую область

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В 1921 году территория Украины была в 1,6 раза больше, чем сейчас, заявил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».
«Там и о Зеленом Клине (Дальний Восток — прим. Т-и) можно говорить, и о Стародубщине (Брянская область), Холмщине, Наданье, Лемковщине (территория Польши) и так далее», — сказал Тягнибок. При этом, по словам политика, Киев уважает границы, которые были признаны после Второй мировой войны.
Кроме того, Россия «украла» у Украины культурное наследие, считает лидер «Свободы». «Московиты вообще ничего своего не имеют», — отметил Тягнибок.
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