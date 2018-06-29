На железнодорожном вокзале Казань-2 тестируется система навигации для пассажиров

На платформе установлены буквенные обозначения зон, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Железнодорожный вокзал Казань-2 (Восстание-Пассажирская) стал одной из пилотных площадок системы навигации для пассажиров. Действие системы основано на разделении платформы по секциям, которые соответствуют номерам вагонов прибывающих поездов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского региона ГЖД.

На пассажирской платформе вокзала Казань-2 можно увидеть указатели с буквенным обозначением зон (например, зона G, зона F).

Аналогичный проект навигации по зонам посадки тестируется на платформах Ленинградского вокзала в Москве и Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

В частности, на этих платформах установлены электронные табло, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов.

«Система повагонной навигации позволяет пассажирам и встречающим заранее определить зону на платформе, где будет находиться вагон. Часто в пути следования поезда вагоны меняют порядковую нумерацию. К примеру, вагон № 3 может быть ближе к хвосту. Новая система позволит пассажирам без труда найти нужный вагон на платформе заранее, еще до прибытия поезда», – поясняется в комментарии начальника Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталия Вотолевского, опубликованном на сайте Российских железных дорог.