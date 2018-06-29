ВТБ снизил ставки по автокредитованию LADA

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). ВТБ изменил ставки по партнерской программе автокредитования LADA Finance, снизив их в среднем на 1,5 процентных пункта. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда LADA в рамках банковского продукта «Автоэкспресс».
Специальные условия позволяют клиенту приобрести автомобиль марки LADA в кредит по минимальным ставкам: от 12 процентов годовых (с учетом дисконта в размере 3,5 процентных пункта при оформлении полиса страхования жизни и КАСКО). Минимальный первоначальный взнос составляет 10 процентов от стоимости транспортного средства.
В рамках программы кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Продукт «Автоэкспресс» предполагает оформление кредита по двум документам в любом автосалоне – партнере банка. Решение принимается за 30 минут.
По итогам пяти месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24 процента по сравнению с январем – маем 2017-го. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018-го превысил 101 млрд рублей.
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