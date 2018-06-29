Чемпион мира по бодибилдингу проведет тренировку «Зеленого фитнеса» в Парке Победы

Занятие известного спортсмена организаторы специально перенесли с раннего утра на 11 часов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ») Чемпион мира по бодибилдингу 2006 года – председатель Федерации бодибилдинга Казани Александр Хайкин проведет тренировку проекта «Зеленый фитнес» в Парке Победы.

В казанском парке спортсмен проведет силовую разминку и организует воркаут-зону.

Бесплатную тренировку 1 июля организаторы специально перенесли с раннего утра на 11 часов.

Также на воскресном фестивале «Зеленого фитнеса» казанцев и гостей города ждут латина-фитнес, кроссфит, йога, ушу для детей, лотерея и розыгрыши. По традиции проекта на фестивале будут работать художники по аквагриму.

Организаторы и участники проекта посоветовали всем тренирующимся взять собой головные уборы и воду.