Моряки Балтфлота нашли пропавшую подлодку времен Великой Отечественной

Найденная субмарина, скорее всего, является подлодкой С-12, погибшей в 1943 году при попытке прорваться из Финского залива.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Моряки Балтийского флота ВМФ России нашли погибшую в годы Великой Отечественной войны советскую подводную лодку. Об этом рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов, передает РИА Новости.

Лежащую на дне субмарину удалось найти экипажу новейшего морского тральщика «Александр Обухов», пояснил собеседник агентства. И добавил, что, скорее всего, это пропавшая во время боевого похода советская подлодка С-12.

Найти корабль удалось после изучения архивных документов, позволивших определить примерное место его гибели. Подлодка лежит на ровном киле на глубине 70 м у острова Большой Тютерс в Финском заливе. Окончательно идентифицировать ее планируется в ходе предстоящих учений, отметил Мартов.

Подводная лодка С-12 типа С («Средняя») была заложена в 1937 году, спущена на воду в 1938-м и официально вступила в строй уже в 1941-м, после начала войны. В 1942 году совершила 62-дневный боевой поход, в ходе которого повредила два транспорта противника (один из них – серьезно). На обратном пути дважды подрывалась на противотральных трубках якорных мин. Для советских подлодок этот поход оказался самым длительным за всю войну.

30 июля 1943 года С-12 вышла в море, чтобы прорваться из Финского залива. О ее дальнейшей судьбу ничего не было известно. Она стала одной из пяти советских субмарин, погибших в 1943-м при попытке прорваться на Балтику.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российская экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» и финская исследовательская группа SubZone смогли найти остатки легендарного эскадренного миноносца «Новик».