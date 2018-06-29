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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Госавтоинспекция призывает водителей чаще использовать европротокол, сообщает RT.
Поправки в законодательство, которые упрощают систему выплат по ОСАГО при «мелком» ДТП, оформленном по европротоколу, вступили в силу с 1 июня 2018 года. Упрощенный порядок оформления аварии без вызова инспекторов ГИБДД существенно экономит время водителей и снижает количество пробок на дорогах, связанных с авариями.
Правда, воспользоваться упрощенным порядком оформления дорожно-транспортного происшествия можно лишь при определенных условиях. Участниками аварии должны быть только два автомобиля, обязательно застрахованных по ОСАГО. К тому же в аварии не должно быть пострадавших.
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