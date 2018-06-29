Невесты Казани сыграют матч в рамках фан-феста ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Казани 30 июня на фан-фесте чемпионата мира по футболу на площадке у Центра семьи «Казан» пройдет матч невест, сообщает пресс-служба мэрии.
Игра состоится в день матча Аргентина — Франция и начнется в 15.00. Для победительниц организаторы подготовили призы, кроме того, невесты попадут в официальный видеодневник казанского фан-феста.
Для участия в матче необходимо соблюсти дресс-код: участницы должны быть в свадебном платье и головном уборе, а также кроссовках.
Как сообщили в Дирекции спортивных и социальный проектов, попробовать свои силы в матче можно бесплатно, но необходима регистрация, поскольку количество мест ограничено. Регистрация проводится сегодня, 29 июня, по телефону +7 927 032 01 30.
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