Команда из республики прошла в следующий этап соревнований, который состоится в Беларуси.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана заняли второе место на всероссийском слете экологов. Команда республики состязалась в составе пяти человек, сообщает Минобрнауки РТ.

В слете участвовали 100 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 20 регионов России. Они соревновалась в нескольких номинациях. Программа слета предусматривала два вида зачета – командный и индивидуальный.

В личном зачете третье место досталось Дарье Гребенщиковой в номинации «Гидробиология» и Дарье Бодуновой в номинации «Орнитология» из Татарстана.

По итогам командных состязаний татарстанцы заняли второе место и прошли в следующий этап, который состоится с 10 по 17 июля в Беларуси.