КФУ занял 19 место в топ-100 лучших вузов России

Forbes оценивал качество образования, долю предпринимателей среди выпускников и «элитность» вуза.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 19 строчку в списке лучших российских вузов. Рейтинг был составлен экспертами журнала Forbes.

В список также попали Казанский государственный медицинский университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева, расположившись на 80-м и 87-м местах соответственно.

Издание оценивало качество образования, долю предпринимателей среди выпускников и «элитность» вуза. Так, выпускники университетов и институтов, попавших в рейтинг, «способны в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты», отмечают составители списка.