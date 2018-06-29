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Татар-информ

29 июня 2018, 15:44

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Ирек Шарипов: Менталитет каждого народа выражается в манере футбольной игры

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Фото: Рамиль Гали


Директор Дома дружбы народов РТ призвал татарстанцев больше общаться с болельщиками из других стран во время ЧМ-2018.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Менталитет каждого народа и его история выражаются в игре на футбольном поле. Об этом заявил директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани.

«Ощущение такое, что мы являемся зрителями уникального явления. Этот чемпионат особенный. Такого накала страстей, такого количества разных эмоциональных красок, пожалуй, на других чемпионатах не было. Характер каждого народа, его история и менталитет выражаются в футбольной игре на поле, это здорово», – сказал спикер.

Ирек Шарипов призвал татарстанцев больше общаться с иностранцами, так как, по его словам, живое общение с представителем другого народа дает возможность почувствовать «волну, на которой находится житель той или иной страны».

Он подчеркнул, что несомненным плюсом для Казани является то, что на чемпионат мира по футболу приезжает большое количество туристов. Иностранцы могут не только посмотреть матчи, но и познакомятся с татарской и русской культурой.

«Своими глазами они (туристы – прим. Т-и) видят, как выглядят русские и татары, что они едят, как они между собой общаются, какой у них темперамент. Все это вызывает у них симпатию. Любой, кто приезжает в Казань, если перефразировать слова Минтимера Шариповича [Шаймиева], обречен уехать с позитивом», – отметил директор Дома дружбы народов РТ.

Шарипов рассказал также, что во время проведения в Казани чемпионата мира по футболу Дом дружбы народов Татарстана посетили иностранцы, среди которых были болельщики и журналисты из Колумбии. Он напомнил, что недавно Дом дружбы народов Татарстана «стал ньюсмейкером нескольких федеральных агентств».

«У нас есть клуб лоскутного шитья, который посещают пожилые люди. Они сделали выставку к чемпионату мира по футболу. Это было очень интересно колумбийским журналистам», – добавил руководитель Дома дружбы народов.

После конференции Ирек Шарипов подарил на память колумбийским журналистам сувениры. 

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