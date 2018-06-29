Чемезов: Мы обменяем чуть менее 3 процентов акций КАМАЗа на 3 радиоэлектронных завода в Татарстане

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Фото: tatarstan.ru
(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). «Ростех» обменяет не шесть, а чуть менее трех процентов акций КАМАЗа на ценные бумаги татарстанских радиоэлектронных предприятий. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с журналистами в рамках годового собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
Чемезов опроверг данные об обмене около шести процентов акций челнинского автогиганта, которые ранее появились в СМИ.
«Это не шесть, а чуть менее трех процентов (акций КАМАЗа — прим. Т-и). Просто нам необходимо было приобрести пакеты акций двух предприятий, связанных с производством радиоприборов. Они войдут в наш концерн „Радиоэлектронные технологии“. И еще одно электротехническое предприятие, которое войдет в один из наших холдингов», — объяснил Сергей Чемезов.
Он добавил, что оценка стоимости сделки завершится в ближайшее время.
«В обмен мы отдаем, как я уже сказал, чуть меньше трех процентов акций КАМАЗа», — заключил глава «Ростеха».
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