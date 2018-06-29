Молодой мужчина проигнорировал запрещающие купания плакаты и отправился плавать.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на карьере в Бавлинском районе утонул 19-летний житель Башкирии, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧс России по РТ.

Днем в четверг, 28 июня, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на карьере в Бавлинском районе Татарстана утонул молодой мужчина.

19-летний житель Башкирии отправился поплавать в запрещенном для купания месте. Почти сразу парень ушел под воду. Очевидцы трагедии не смогли ему помочь.

Около шести часов вечера в 30 метрах от берега спасатели вместе со свидетелями происшествия обнаружили тело погибшего. Его извлекли из воды и передали полицейским.