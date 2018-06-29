В Татарстане оформлено более 14 млн ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий»

В России переходят на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). С начала работы системы «Меркурий» в Татарстане оформлено более 14 млн ветеринарных сертификатов, сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.

В России с 1 июля оформление ветеринарных сопроводительных документов будет проводиться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

Значительная часть юрлиц и индивидуальных предпринимателей республики уже зарегистрировалась в этой системе.

Начали работу в «Меркурии» и перешли на электронную ветеринарную сертификацию большинство производителей и поставщиков подконтрольных товаров, организаций образования и здравоохранения, крупные розничные торговые сети. Подают заявки на регистрацию организации общественного питания, предприятия и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в сфере розничной торговли продуктами животного происхождения.

Кроме того, электронной ветеринарной сертификацией с использованием системы «Меркурий» охвачено 29 тыс. 715 хозяйствующих субъектов (всего в республике – 71 тыс. 166), осуществляющих оборот поднадзорной продукции.

В предстоящие выходные дни в управлении будут работать дежурные специалисты по подготовке к электронной ветеринарной сертификации. Они окажут информационную помощь по вопросам регистрации и работе в «Меркурии».