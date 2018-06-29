США не намерены вводить санкции против «Северного потока – 2»

Германия получила гарантии от Соединенных Штатов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). США не намерены вводить санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили в Министерстве экономики Германии, сообщает РИА Новости.

«Это то, что нам заявили США, — что они пока отказываются от санкций в отношении газопроводов... Это всё, что у нас есть», — сказали в ведомстве.

Ранее госсекретарь страны Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты проводят работу со странами Европы, убеждая их отказаться от участия в «Северном потоке — 2». Так, тем, кто не откажется от участия в проекте, США грозят введением санкций.