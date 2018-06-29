Tele2 приглашает жителей Альметьевска и Набережных Челнов в онлайн-парк развлечений

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Tele2 приглашает жителей Альметьевска и Набережных Челнов узнать о новых возможностях современных технологий и погрузиться в мир digital-развлечений. В июле оператор развернет в городских парках онлайн-площадки, где каждый сможет перенестись за тысячи километров от Татарстана, совершить виртуальные путешествия по городам России и получить гигабайты интернета в подарок.
В Набережных Челнах открытие онлайн-парка оператора состоится 1 июля в парке Победы, в Альметьевске площадка современных развлечений начнет работу 15 июля в парке 60-летия нефти Татарстана. В течение двух недель гости смогут весело провести время и познакомится с новыми технологиями в различных зонах парка. На территории VRвсех желающих пригласят совершить виртуальное путешествие по городам России. В режиме реального времени гости перенесутся к самым красивым достопримечательностям страны и узнают о том, как общаться в путешествиях без дополнительных затрат.
Для любителей креативных снимков оператор развернет фотозону, на которой посетители смогут делать панорамные селфи с помощью технологии 360° и делиться ими в социальных сетях. У абонентов оператора на линейке «Мой Tele2» социальные сети и мессенджеры не расходуют пакет интернета, поэтому делиться впечатлениями можно будет без доплат ограничений.
В игровой зоне оператора гости смогут попробовать свои силы в игре «Ну, погоди!» — только «спасать» нужно будет пакеты минут, SMS и гигабайтов. Отдохнуть, пообщаться с друзьями и угоститься освежающими летними напитками посетители смогут в удобной лаунж-зоне онлайн-парка. Представители оператора расскажут гостям площадки о «других» правилах мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2». А для новых пользователей тарифного плана «Мой онлайн» Tele2 приготовила особое предложение — 60 гигабайт интернет-трафика на полгода в подарок при условии своевременного внесения абонентской платы.
Расписание работы онлайн-парков Tele2:
Набережные Челны (парк Победы) — с 1.07.2018 по 14.07.2018 (зона работает со среды по воскресенье) с 12:00-20:00
Альметьевск (парк 60-летия нефти Татарстана) — с 15.07.2018 по 28.07.2018 (зона работает со среды по воскресенье) с 12:00-20:00
Вход свободный для всех желающих.
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