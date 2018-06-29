Журнал Rolling Stone назвал лучшую песню века

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Журнал Rolling Stone составил рейтинг сотни величайших песен 21 века. Список возглавила композиция Crazy in Love в исполнении Бейонсе и ее мужа – рэпера Джей-Зи (Jay-Z), передает ТАСС.
Вторую строчку хит-парада заняла композиция Paper Planes британской певицы M.I.A., ставшая саундтреком к фильму «Миллионер из трущоб». Замыкает тройку лидеров песня Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.
Четвертое место издатели журнала отдали дуэту Outkast американских рэперов Андре Бенджамина и Энтвана Паттона с треком Hey Ya, пятое – Джей-Зи с песней 99 Problems.
В рейтинг также попали композиции Дэвида Боуи, Бритни Спирс и Леди Гаги, рэпера Эминема, Джонни Кэша, Кендрика Ламара, Эми Уайнхаус и других. Рейтинг замыкает (100-е место) песня Gasolina пуэрто-риканского артиста Дэдди Янки.
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