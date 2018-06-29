В Казани нарисованный Роналду «затроллил» Месси

Противостояние двух лучших футболистов современности вышло на новый уровень.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани нарисованный Криштиану Роналду «затроллил» появившееся рядом граффити Лионеля Месси. Рядом с изображением Роналду, которое красуется возле одного из казанских отелей с Кубка конфедераций, появилась надпись: «Я забил четыре гола. Сможешь повторить, Лео?».

Речь идет о том, что на чемпионате мира Роналду забил четыре гола – португалец оформил хет-трик в матче с Испанией и забил один мяч в игре против Марокко. Месси на мундиале пока находится не в лучшей форме: аргентинец забил лишь однажды в матче против Нигерии. Кроме того, в дебютной игре на чемпионате мира Месси не смог реализовать пенальти.

К приезду сборной Аргентины в Казань во дворе одного из отелей появилось граффити Месси. Год назад здесь же нарисовали портрет Криштиану Роналду – сборная Португалии играла в Казани два матча Кубка конфедераций.

