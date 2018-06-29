Путин не посетит матч Россия – Испания на ЧМ-2018

График Путина не позволяет ему присутствовать на игре, рассказал Дмитрий Песков.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин не сможет посетить матч плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.

«График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально он предусматривал и предусматривает посещение открытия и закрытия чемпионата мира по футболу», — сказал Песков.

Кроме того, Президент не планирует проводить отдельную встречу с королем Испании Филиппом VI, который посетит игру.

Матч 1/8 финала мундиаля Россия — Испания пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало игры — в 17.00.