Рустам Минниханов: В прошлом году каждый седьмой «КАМАЗ» уходил на экспорт

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Фото: tatarstan.ru
(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Несмотря на все экономические сложности, КАМАЗ демонстрирует высокие показатели и входит в двадцатку крупнейших мировых производителей коммерческого автотранспорта. При этом каждая седьмая машина в 2017 году уходила на экспорт. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом общем собрании акционеров предприятия.
Он отметил, что в прошлом году при содействии «Ростеха» удалось повысить уровень реализации автомобилей и сегодня КАМАЗ входит в число крупнейших налогоплательщиков республики.
«На это предприятие приходится 28,7 процента продукции республиканского машиностроения и 33,6 процента экспорта машиностроительной продукции РТ. В прошлом году каждый седьмой автомобиль уходил на экспорт», — отметил лидер республики и рассказал, что по итогам прошлого года крупнейшим импортером «КАМАЗов» стал Казахстан.
Минниханов выразил уверенность в дальнейшей активной работе на рынке Казахстана. В то же время сейчас в РТ планируется визит Президента Туркменистана.
«Я думаю, что вопросы продвижения нашей продукции мы также будем обсуждать», — поделился Президент РТ.
При этом он отметил, что продвижение КАМАЗА на внешних рынках является одним из ключевых вопросов в рамках всех международных мероприятий республики. Но если по рынку СНГ зафиксирован рост, то на рынке дальнего зарубежья отмечается определенное снижение показателей. Поэтому КАМАЗу нужно сохранить свое положение на стратегических рынках сбыта, заключил Рустам Минниханов.
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