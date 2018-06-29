Дом дружбы народов РТ провел флешмоб в честь проведения в Казани ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Дом дружбы народов Татарстана провел в городском пресс-центре флешмоб в честь проведения в Казани чемпионата мира по футболу 2018 года.
Музыкальный сюрприз для журналистов из других стран подготовили инструментальный ансамбль «Мирас», школа-студия «Алтын» и ансамбль грузинского танца «Сакартвело».
Громкие аплодисменты вызвало выступление солиста Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олега Мачина, исполнившего русскую народную песню «Калинка».
Флешмоб поддержал журналист из Колумбии Урручурто Наварро Уго Луис, исполнивший песню на испанском языке под баян.
Смертельная авария произошла накануне днем на 879-м километре трассы М7 «Волга».
На платформе установлены буквенные обозначения зон, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов.
Новый паблик-арт появился напротив гостиницы «Рамада», в которой остановится сборная Аргентины перед игрой со сборной Франции в Казани.
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Директор Дома дружбы народов РТ призвал татарстанцев больше общаться с болельщиками из других стран во время ЧМ-2018.
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