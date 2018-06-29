Дом дружбы народов РТ провел флешмоб в честь проведения в Казани ЧМ-2018

Флешмоб поддержали колумбийские журналисты, исполнившие под баян песню на испанском языке.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Дом дружбы народов Татарстана провел в городском пресс-центре флешмоб в честь проведения в Казани чемпионата мира по футболу 2018 года.

Музыкальный сюрприз для журналистов из других стран подготовили инструментальный ансамбль «Мирас», школа-студия «Алтын» и ансамбль грузинского танца «Сакартвело».

Громкие аплодисменты вызвало выступление солиста Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олега Мачина, исполнившего русскую народную песню «Калинка».

Флешмоб поддержал журналист из Колумбии Урручурто Наварро Уго Луис, исполнивший песню на испанском языке под баян.