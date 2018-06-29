В РТ из-за ремонта закроется для движения участок автодороги Азнакаево – Дусюмово

Участок автодороги от 28,2 км до 32,4 км будет закрыт почти на три месяца.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе Татарстана со 2 июля по 15 сентября закроется для движения транспорта участок автодороги Азнакаево – Дусюмово, сообщает Миндортранс РТ.

Из-за ремонта будет временно закрыт участок автомобильной дороги от 28,2 км до 32,4 км.

Водители могут совершить объезд по автодорогам регионального значения Азнакаево – Дусюмово, Альметьевск – Муслюмово, Буралы – Рантамак, Салкын Чишма – Александровка и Буралы – Рантамак – Александровка – Альметьевск – Муслюмово.