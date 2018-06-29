В Кремле не планируют специально приглашать Трампа на финал ЧМ-2018

Иностранным лидерам не требуется приглашений, чтобы посетить мировое первенство, отметил Дмитрий Песков.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Выбор даты встречи Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не связан с финалом мундиаля, который пройдет днем ранее в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Специально приглашать Трампа на финал чемпионата мира не планируется, отметил Песков.

Он также подчеркнул, что иностранным лидерам не требуется приглашений, чтобы посетить мировое первенство, поскольку «с самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть всех желающий глав государств, правительств, монархов и так далее».