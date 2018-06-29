В «Рубине» появился новый голкипер

Соглашение с Иваном Коноваловым рассчитано на четыре года.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» подписал контракт с 23-летним вратарем Иваном Коноваловым. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба казанской команды.

Таким образом, Коновалов заменит в составе «Рубина» покинувшего клуб после завершения минувшего сезона Сергея Рыжикова, который верой и правдой отыграл в Казани десять лет.

Иван Коновалов родился 18 августа 1994 года в Балашихе Московской области. Воспитанник балашихинского футбола и академии ФК «Спартак Москва». Выступал за молодежную команду пермского «Амкара» (2013/14), севастопольский «СК ЧФ» (первая половина сезона 2014/15) и клуб ПФЛ «Астрахань» (вторая половина сезона 2014/15). Следующие полтора сезона отыграл в клубе сербской Суперлиги «Раднички». С января 2017-го – в составе клуба «Бачка» (Сербия). С сентября 2017-го по июнь 2018 года – в «Торпедо-БЕЛАЗ» (Беларусь). В минувшем белорусском чемпионате сыграл семь матчей, в которых пропустил два гола – в пяти матчах оставил ворота «сухими».

Ивана Коновалова не следует путать с полузащитником казанцев Игорем Коноваловым, который младше однофамильца на два года, уже дебютировал в составе «Рубина» на сборе в Сербии. 26 июня Иван провел все 90 минут контрольного матча с местным «Пролетером», не пропустив ни одного мяча, тогда как его полевые одноклубники забили два мяча.