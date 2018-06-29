Колдебелла стал спортивным директором УНИКСа

Контракт специалиста подписан по системе 1+1.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС сегодня подписал соглашение с итальянским специалистом Клаудио Колдебеллой. Об этом сообщает Instagram баскетбольного клуба.

Контракт специалиста подписан по системе 1+1.

Как рассказал ранее ИА «Татар-информ» президент УНИКСа Евгений Богачев, Колдебелла будет отвечать за селекцию и взаимодействие со спортивными организациями, а также представлять клуб в европейских и международных организациях, FIBA и ULEB. За многие годы работы спортивным функционером Колдебелла обзавелся прочными связями как в Европе, так и за океаном – в NBA.

Клаудио Колдебелла, которому сейчас 50 лет, в прошлом был великолепным разыгрывающим, завершил карьеру в 2006 году. Выступал за итальянские «Местре», «Десио», «Виртус» и «Армани Джинс Милан» и за греческие ПАОК и АЕК. В «Виртусе» он провел семь сезонов (1989 – 1996). Вместе с ним выиграл три подряд титула чемпиона Италии (1993 – 1995), Кубок Италии (1990), Суперкубок и Кубок Сапорты (1990). Вместе с ПАОКом выиграл кубок Греции. В составе сборной Италии становился серебряным призером чемпионата Европы. В последние годы итальянец занимал должность генерального менеджера в итальянском «Варезе».