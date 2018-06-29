В Казани спасатели МЧС и профессиональные тренеры учили детей плавать.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). За пять жарких дней в Татарстане утонули 15 человек, об этом сегодня во время акции «Научись плавать» сообщили инспекторы Татарстанской ГИМС. На казанском пляже «Нижнее Заречье» профессиональные тренеры по плаванию и спасатели МЧС учили детей плавать.

В жаркий день на пляже собралось больше сотни отдыхающих, многие из них с детьми. К слову, дети с удовольствием присоединились к акции.

Сначала тренеры бассейна «Оргсинтез» и их ученики показали ребятам несложные упражнения на суше, а затем перешли непосредственно к плаванию. Детям рассказали о разных стилях плавания, таких как кроль, брасс и другие. А также о том, что в бассейн можно приводить детей с грудного возраста и выбирать для них программу – спорт или простые навыки плавания.

По словам специалиста высшей категории Любови Мещариной, учить детей плаванию лучше именно в бассейне, где их познакомят с водой и научат плавать правильно. Эксперт отметила, что не стоит использовать «дедовский метод», когда ребенка бросают в воду на глубине, чтобы он интуитивно начал плыть

«Это очень грубо – дети могут сильно испугаться и потом будет очень трудно избавить их от этого страха. Можно положить ребенка на руки и держать у поверхности воды, чтобы он познакомился с водой, но плавать лучше всего учить в бассейне под руководством тренера», – поделилась Любовь Мещарина.

Конечно, очень сложно научить ребенка плавать за одно занятие, но самое главное, чтобы у него не было страха воды, считает врио главного государственного инспектора по маломерным судам РТ Регина Гаязова.

«За последние пять дней погибли 15 человек на водных объектах республики, из них двое детей. Основные причины несчастных случаев – это купание в необорудованных местах, по этой причине погибли 11 человек. Девять из утонувших были в состоянии алкогольного опьянения, также в двух случаях люди выходили на воду на маломерных судах в состоянии алкогольного опьянения. И два случая, в Агрызском и Апастовском районах, связны с гибелью детей, когда ребята со своими сверстниками ушли к водоемам без сопровождения взрослых», – рассказывает инспектор.

Спасатели показали отдыхающим, как правильно оказывать помощь тонущему человеку.

Спасатель ОСВОД Денис Коннов патрулирует пляжи уже девять лет. Он рассказывает, что такие простые вещи, как надувные матраци, нарукавники или спасательные жилеты могут быть опасны во время плавания, так как в любой момент могут порваться.

«Мы запрещаем детям играть с мячиком в воде – его может унести на глубину порывом ветра, и ребенок интуитивно поплывет за ним. Ветер будет дуть, относить мяч все дальше от берега, и ребенок будет пытаться догнать мяч – это может привести к трагедии», – рассказывает спасатель.

Дети остались довольны уроками плавания, многие из них даже научились держаться на воде.

«Я узнала некоторые новые упражнения и научилась плавать кролем. Раньше я думала, что грести нужно только руками, а оказывается, есть специальные упражнения для ног. Я конечно училась плавать в бассейне, но на глубину все равно стараюсь не заплывать», – поделилась 14-летняя Василина Насырова.

На пляже было много отдыхающих с детьми. Лилия Сотникова взяла с собой сегодня дочь и сына.

«Я никогда не отпускаю детей одних на пляж, во двор-то не отпустишь, какой пляж? Мы не в те времена живем. Не разрешаю им заплывать глубоко, и пока они купаются, стою рядом с ними, не отвожу взгляда. Если детей двое, то и взрослых тоже должно быть двое – за всеми одна не уследишь», – поделилась женщина.

Всего в Татарстане функционируют 30 оборудованных пляжей, на которых дежурят спасатели и медики. В Казани спасатели рекомендуют купаться на пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив» и на озерах Глубокое и Комсомольское.

Пляжный сезон в этом году установлен до 31 августа, спасатели будут дежурить с 9 утра до 8 вечера ежедневно. А за купание в неположенных местах отдыхающих могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей.

