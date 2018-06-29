Прокуратура РТ несколько раз требовала обезопасить стройплощадку, но директор строительной компании проигнорировал требования надзорного ведомства.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах директора строительной компании наказали за опасную стройку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В Автограде на пересечении улиц Хасана Туфана и Чулман компания «Ирида+» строит жилой комплекс «Парковый». Прокуратура провела проверку и выяснила, что на стройке нет охраны, отсутствует ограждение, то естьа территорию строящегося жилого комплекса беспрепятственно может попасть кто угодно.

Прокуратура потребовала, чтобы руководство строительной компании устранило все недочеты. Через некоторое время прокуроры вновь нагрянули с проверкой в ЖК «Парковый» и обнаружили, что нарушения исправлены не были.

В отношении директора «Ирида+» возбудили дело об административном правонарушении. Мировой суд Автограда лишил директора квалификации на полгода.